В Израиле беспорядки на Храмовой горе обернулись штурмом мечети Аль-Акса

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Израильские полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после того, как там начались беспорядки, а на блюстителей закона напали вооруженные молодые люди в масках, передает РБК .

В Twitter полиции Израиля говорится, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности (пограничниками и полицейскими) начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию «коктейли Молотова». По другим данным, в полицейских летели камни и пиротехнические средства. Для разгона участников беспорядков полиция использовала светошумовые гранаты.

«Хамас» обратился к «арабам Иерусалима и Западного берега» с призывом «немедленно встать на защиту мечети Аль-Акса». На сайте Палестинского информационного центра, который принадлежит «Хамас», приводятся слова управляющего мечетью Аль-Акса Омара аль-Кисвани. Он утверждал, что запершиеся в мечети мусульмане не покинут ее.

Около 17:30 начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви отдал сотрудникам полиции приказ войти в мечеть и вывести оттуда инициаторов беспорядков. После того, как около 60 силовиков ворвались внутрь и применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, 16 арабов были задержаны для допроса, сообщает NEWSru Israel .

Всего в ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны 24 подозреваемых. А четверо сотрудников полиции получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.

Также были ранены 40 жителей Палестинской автономии, утверждает Al Jazeera . Среди пострадавших оказались и двое охранников мечети.

Добавим, год назад возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе израильтяне ввели повышенные меры безопасности и установили металлодетекторы. Это произошло после того, как 14 июля 2017 года трое арабов застрелили двух израильских полицейских . Ответным огнем террористы были убиты.

Особые меры безопасности действовали до конца июля, а 27-го числа металлодетекторы, ограждения и видеокамеры были убраны. Годовщину этого события и праздновали мусульмане, устроившие беспорядки возле мечети Аль-Акса, пишет The Times of Israel .

Храмовая гора — самое священное место для иудеев. Она также входит в тройку святых мест для мусульман, после Мекки и Медины.

Израильские войска вступили в Старый город на территории Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года. После этого было заключено соглашение о том, что немусульманам разрешен доступ к этому месту, но они не могут там молиться.

В сентябре 2000 года Аль-Аксу посетил бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Это породило волну возмущения среди мусульман, которая вылилась в многолетнюю череду беспорядков. В них погибли тысячи жителей Палестинской автономии.

NEWSru.com