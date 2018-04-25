В Израиле не могут найти деньги на проведение «Евровидения» — конкурс под угрозой срыва из-за 12 млн евро

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Проведение конкурса «Евровидения» в Израиле оказалось под угрозой срыва, так как государственная израильская телерадиокорпорация «Кан», ставшая главным постановщиком этого шоу, до сих пор не получила разъяснений о готовности государства инвестировать в песенный конкурс.

«Кан» должна была передать финансовые гарантии на проведение «Евровидения» до 1 августа, однако была вынуждена попросить отсрочку до 14 августа, так как в министерстве финансов Израиля отказывались давать гарантии вместо корпорации.

Таким образом, до срыва проведения «Евровидения» в Израиле остались всего сутки. Об этом заявил в своем письме на имя премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху глава совета корпорации «Кан» Гиль Омер. Он предупредил, что если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU), то Израилю придется отказаться от права проведения конкурса в 2019 году, завоеванного певицей Нетой Барзилай , победившей на музыкальном шоу в мае 2018 года.

Как сообщил Омер, глава Минфина пообещал лишь вынести на обсуждение кабинета министров вопрос о покрытии государством залоговой суммы, но дал понять, что в бюджете не предусмотрены такие расходы.

А руководство телерадиокорпорации «Кан» не намерено вкладывать деньги в конкурс, опасаясь, что от него придется отказаться. В этом случае залог в 12 млн евро останется у европейского оргкомитета.

Как сообщал ранее NEWSru Israel , корпорация «Кан» оценила расходы на проведение «Евровидения» в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти 43 млн долларов).

При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Поэтому разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требует из государственного бюджета Израиля. В свою очередь в Минфине утверждают, что «Кан» завысил расходы на проведение конкурса, приводя в пример Австрию, Украину, Португалию и Швецию, которая вообще потратила на «Евровидение» всего 8 миллионов долларов.

NEWSru.com