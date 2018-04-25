В Израиле откроется новый аэропорт

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21-го января в израильской долине Тимна, недалеко от города Эйлата, откроется новый международный аэропорт имени Илана и Асафа Рамон.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Новости Израиля, в строительство и оборудование аэропорта, который будет принимать 4,25 миллионов пассажиров в год, было вложено 1,7 млрд шекелей (около 486 миллионов долларов).

Аэропорт был спроектирован архитектурной компанией «Amir Mann / Ami Shinar Architects & planners Ltd». По словам руководителей фирмы, «Рамон» — единственный в Израиле и один из считанных в мире аэропортов, построенных на совершенно голом месте — без существовавших ранее инфраструктур.

Первые коммерческие полеты будут внутренними: вечером 4 февраля там совершат посадку два рейса авиакомпаний «Arkia» и «Israir». Международные полеты начнутся только в период осенних праздников — в сентябре-октябре.

azertag.az