В Израиле поползли слухи о досрочных выборах в Кнессет

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16 ноября премьер-министр Израиля и лидер правящей партии «Ликуд» Беньямин Нетанияху провел встречу с министром просвещения и лидером партии «Байт Иегуди» Нафтали Беннетом, после которой появились слухи о том, что в ближайшее воскресенье, 18 ноября, будет объявлено о досрочных выборах в Кнессет (парламент), и, вероятно, будет названа дата выборов, сообщает NEWSru Israel. Однако представитель Нетаньяху назвал «ложными слухами» сведения насчет договоренности о проведении досрочных выборов, пишет The Jerusalem Post.

Как сообщается, во время встречи Нетаньяху и Беннета стороны не смогли прийти к соглашению, которое позволило бы сохранить нынешнюю правительственную коалицию в Кнессете. По данным источников в окружении Нетаньяху, на встрече в Беннетом глава правительства заявил, что в свете тяжелых испытаний, которые стоят перед еврейским государством, он оставляет за собой портфель министра обороны, автоматически перешедший в нему после того, как лидер партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман подал в отставку с этого поста. Ранее сообщалось, что Беннет требует для себя пост главы Минобороны, чтобы «Байт Иегуди» осталась в коалиции.

Во второй половине дня 16 ноября Нетаньяху провел беседы с главами коалиционных партий. Источники в окружении премьера заявляют, что Нетаньяху сделает все возможное для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов и продолжить работу действующего правительства. В то же время источники в партии «Кулану» заявляют, что их позиция остается неизменной — необходимы досрочные выборы в кратчайший срок. Консультации глав коалиционных партий по этому вопросу продолжатся после завершения шаббата, сообщает NEWSru Israel.

За досрочные выборы в Кнессет выступают глава партии «Кулану» Моше Кахлон и лидер партии ШАС Арье Дери, которые стремятся к тому, чтобы выборы прошли в марте 2019 года, в то время как Нетаньяху пытается добиться проведения выборов в апреле, пишет издание.

В настоящее время правительственная коалиция в парламенте сформирована партиями «Ликуд», «Кулану», «Байт Иегуди», ШАС и Яадут ха-Тора. Согласно израильскому законодательству, провести выборы можно спустя 90 дней после расформирования правительства. Очередные выборы в Израиле должны состояться в ноябре 2019 года.

NEWSru.com