В Израиле решили вопрос по залогу в 12 млн евро за «Евровидение» — конкурс состоится

Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания страны «Кан» договорились по вопросу о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения «Евровидения-2019». Таким образом, угроза срыва международного музыкального конкурса откладывается.
Как сообщает газета The Jerusalem Post, вся эта сумма должна быть переведена уже во вторник, 14 августа. Именно сегодня вечером истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого для проведения «Евровидения» в стране залога.
Минфин разрешил телерадиокорпорации «Кан» взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо «Кан» в случае, если корпорация не сможет его вернуть «из-за непредвиденных обстоятельств».
Ранее израильская государственная телерадиокорпорация «Кан» оценила расходы на проведение «Евровидения» в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти 43 млн долларов). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требовала из государственного бюджета Израиля.
Минфин Израиля не хотел не только покрывать эти расходы, но и выделять 12 млн евро, так как в случае если конкурс все же не состоится, эти деньги возвращены Израилю не будут.