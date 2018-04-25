В Израиле решили вопрос по залогу в 12 млн евро за «Евровидение» — конкурс состоится

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Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания страны «Кан» договорились по вопросу о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения «Евровидения-2019». Таким образом, угроза срыва международного музыкального конкурса откладывается.

Как сообщает газета The Jerusalem Post , вся эта сумма должна быть переведена уже во вторник, 14 августа. Именно сегодня вечером истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого для проведения «Евровидения» в стране залога.

Минфин разрешил телерадиокорпорации «Кан» взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо «Кан» в случае, если корпорация не сможет его вернуть «из-за непредвиденных обстоятельств».

Ранее израильская государственная телерадиокорпорация «Кан» оценила расходы на проведение «Евровидения» в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти 43 млн долларов). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требовала из государственного бюджета Израиля.

Минфин Израиля не хотел не только покрывать эти расходы, но и выделять 12 млн евро, так как в случае если конкурс все же не состоится, эти деньги возвращены Израилю не будут.

NEWSru.com