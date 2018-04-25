В Израиле закончилась бессрочная забастовка среднего медперсонала, страдающего от агрессивных пациентов

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Израильские медики прекратили бессрочную забастовку, начатую во вторник. Они требовали усилить меры безопасности в клиниках. В акции участвовали работники среднего звена. Забастовка началась после серии нападений пациентов на медсестер, пишет The Times of Israel .

Министерства финансов и здравоохранения совместно с Всеобщей федерацией профсоюзов («Гистадрут») объявили о достижении соглашения, позволяющего прекратить забастовку медсестер, пишет NEWSru Israel .

По итогам переговоров было принято решение о существенном усилении охраны в медицинских учреждениях, ужесточении предусмотренных законом санкций и усилении надзора над их реализацией.

Кроме того, будут добавлены сотни ставок медицинского персонала в приемных покоях больниц, в системе сохранения психического здоровья, в отделениях детской гематоонкологии и в станциях матери и ребенка.

«Недопустима ситуация, когда медсестра, выходя на дежурство, не знает, сможет ли она вернуться домой после работы, — сказала ранее глава профсоюза медработников Израиля Илана Коэн. — Хватит терпеть насилие. Мы не будем боксерской грушей и не станем работать в таких условиях. Если кто-то угрожает депутату Кнессета — к нему приставляют охрану. А нас бросают без защиты».

По ее мнению, для сокращения уровня насилия в отношении работников медучреждений необходимо ввести за это уголовную ответственность. «Самое важное, чтобы все знали, что (за нападение на медперсонал) грозят скорый суд и тюремное заключение», — добавила она.

Коэн также указала, что одна из наиболее острых проблем — перегруженность медицинской системы Израиля, где зачастую пациенты в больницах лежат в коридорах, а не в палатах, а период ожидания очереди к специалистам в учреждениях медицинской системы зачастую превышает три месяца. Длительное ожидание медицинской помощи является одной из главных причин агрессии со стороны пациентов и сопровождающих их лиц, подчеркивают в профсоюзе медработников.

«Это также кампания и за права женщины, которая вынуждена лежать в коридоре, не только за права медперсонала, это для каждого гражданина Израиля, который вынужден долго ждать своего места в госпитале», — указала Коэн.

Во вторник прошел очередной раунд переговоров между профсоюзом медсестер и медбратьев и чиновниками из министерств финансов и здравоохранения страны. Стороны первоначально не пришли к соглашению. После этого и была начата забастовка, передает ТАСС. Однако позднее компромисс все-таки был найден.

По данным прессы, в акции собирались принять участие медики больниц, расположенных по всей стране. Это привело бы к тому, что выполнялся бы только ограниченный список процедур, связанных с экстренными госпитализациями, родами, лечением тяжелых или заразных болезней (бешенство, менингит и т.д.), интенсивной терапией и обслуживанием пожилых людей.

Анализы крови и обследование новорожденного планировали проводить силами медсестер, работающих в ряде государственных клиник. А частные клиники семейного обслуживания предполагалось закрыть. Также невозможно было бы пройти вакцинацию.

«Отделения интенсивной терапии будут работать с неполным составом работников. А при каждой клинике, сотрудники которой участвуют в забастовке, в готовности будет находиться только одна бригада скорой помощи», — писала пресса до того, как власти пошли на уступки.

Медсестры и медбратья требовали от властей не только защиты, но и увеличения финансирования медицинской сферы.

В Израиле ежегодно регистрируется до 3,5 тысячи случаев нападений на медицинских работников, лишь 11% из них доходят до полиции. В марте 2017 года в Холоне 78-летний пациент Эшер Фарадж облил горючей жидкостью и поджег медсестру Тову Караро, в результате чего она скончалась. Как оказалось, старик был зол на медработницу, поскольку она несколькими днями ранее сделала ему прививку от гриппа, после которой Фарадж почувствовать недомогание.

В этом году в больнице города Беэр-Яков 31-летний выходец из Судана, желавший получить статус беженца, напал на 65-летнюю медсестру Рахиль Ково, которая получила тяжелые ранения. Мотивом нападения была месть медперсоналу за отказ предоставить африканцу возможность пройти второй курс лечения. После инцидента с Ково Минздрав Израиля распорядился усилить меры безопасности в медицинских учреждениях.

В сентябре 2017 года пациентка клиники «Ихилов» напала на охранника. В итоге суд приговорил ее к пяти месяцам общественных работ.

NEWSru.com