В Израиле запретили наказывать школьников за невыполненное домашнее задание

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Министерство просвещения Израиля издало циркуляр, запрещающий учителям наказывать учеников, не выполнивших домашнее задание, сообщает NEWSru.com.il .

Помимо запрета наказаний министерство порекомендовало школам воздержаться от домашних заданий, или, в крайнем случае, максимально сократить их объемы.

Согласно данной рекомендации, школькики должны тратить 10 минут в день на выполнение домашних заданий в первом классе, 20 минут — во втором, не более часа — в шестом классе. Кроме того, рекомендуется давать задания, выполняемые с помощью смартфона или планшета.

Еще одна инициатива министерства рекомендует поощрять школьников больше читать в послеобеденные часы.

NEWSru.com