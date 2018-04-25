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В Израиле запретили наказывать школьников за невыполненное домашнее задание

Министерство просвещения Израиля издало циркуляр, запрещающий учителям наказывать учеников, не выполнивших домашнее задание, сообщает NEWSru.com.il.

Помимо запрета наказаний министерство порекомендовало школам воздержаться от домашних заданий, или, в крайнем случае, максимально сократить их объемы.

Согласно данной рекомендации, школькики должны тратить 10 минут в день на выполнение домашних заданий в первом классе, 20 минут — во втором, не более часа — в шестом классе. Кроме того, рекомендуется давать задания, выполняемые с помощью смартфона или планшета.

Еще одна инициатива министерства рекомендует поощрять школьников больше читать в послеобеденные часы.

NEWSru.com

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