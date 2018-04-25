В израильских детских садах и школах начинается новый учебный год

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В воскресенье, 2 сентября, начинается учебный год в израильских школах и детских садах. В примерно пяти тысячах учебных заведений будут заниматься 2,3 миллиона учащихся.

По данным министерства просвещения, в подготовительные группы детских садов пойдут около 188 тысяч детей. В младших группах детских садов будут заниматься 388 тысяч детей.

За парты начальных классов сядут 1,048 миллиона школьников, среди них 167 тысяч первоклассников. В классах средних школ будут учиться 299 тысяч подростков, а 477 тысяч в нынешнем учебном году являются старшеклассниками.

2 сентября 131 тысяча школьников начинает занятия в выпускном классе.

В еврейском секторе в школы и детские сады отправятся 1,76 миллиона детей, в арабском – 388 тысяч, в бедуинском – 120 тысяч, в друзском – 41 тысяча, в черкесском – тысяча детей.

В детских садах и школах будет работать 194 тысячи педагогов.

В большинстве секторов и населенных пунктов Израиля учебный год начинается 2 сентября. Однако в ультраортодоксальных йешивах занятия идут уже две недели, там учебный год начался в начале еврейского месяца элул. Из-за предстоящих еврейских праздников, в сентябре есть только 12 учебных дней.

Учебный год не начался в контролируемых государством яслях. Организации НААМАТ, ВИЦО, «Эмуна», «Неот Маргалит», «Бейт Яаков» и «Нашей Херут» проводят забастовку, требуя увеличения финансирования от министерств финансов и социального обеспечения. Встреча, состоявшаяся в минувшие выходные между представителями министерства финансов и руководителями детских садов при посредничестве министерства социального обеспечения, не привела к прогрессу на переговорах. В бастующих дошкольных учебных заведениях должны начать занятия примерно 80 тысяч детей.

Не начнут учебный год и четыре тысячи больных детей, имеющих право на домашнее обучение. Преподаватели в этой программе бастуют из-за отказа компании «Кадима мада» повысить их зарплату до объявления нового тендера. Время его проведения в настоящий момент неизвестно. Суд по трудовым вопросам в Тель-Авиве предоставил учителям право бастовать 2 сентября. В следующие дни им разрешено бастовать не более трех часов в день.

Из министерства просвещения сообщили, что новый учебный год будет проходить под девизом «Храним единство народа, оберегаем индивидуальность каждого». Министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что на фоне усугубившегося раскола среди израильских граждан решил посвятить предстоящий учебный год теме единства израильтян. В школах будут формальные и неформальные мероприятия, направленные на укрепление единства в израильском обществу, а также подчеркивающие связь евреев Израиля с еврейскими общинами диаспоры.

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