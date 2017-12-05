В Йемене хуситы продолжают удерживать в заложниках больше 40 журналистов, в том числе внештатника Sputnik

Йеменские повстанцы-хуситы более суток удерживают 41 журналиста в заложниках в захваченном здании телеканала Yemen Today в Сане. Среди них – внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на два независимых друг от друга источника, связанных с хуситами.

Агентство получило от источников список на арабском языке с именами 41 журналиста, которые находились в телецентре в момент захвата. Кем был составлен список, хуситы не уточнили. РИА “Новости” не публикует список и не называет имя собственного внештатника. В последний раз журналист, который является гражданином одной из арабских стран, выходил на связь в воскресенье. Известно, что в его доме прошел обыск.

Телеканал Yemen Today связан с партией “Всеобщий народный конгресс” убитого накануне экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха. В субботу партия призвала жителей страны встать на защиту Йемена от своих недавних союзников – хуситов из движения “Ансар Алла”. Yemen Today вел трансляцию выступления Салеха, в котором он призвал к вооруженному восстанию и запретил признающим его авторитет военным подчиняться приказам хуситов.

Спустя сутки телеканал шиитских повстанцев опубликовал видеозапись с сообщением о смерти Салеха. Его сторонники сначала опровергали информацию об убийстве, однако затем признали факт гибели политика. По данным СМИ, хуситы застрелили экс-президента в деревне Санхан близ Саны, откуда он пытался добраться до провинции Маариб. Пуля попала ему в голову, когда кортеж был обстрелян. Ранее в понедельник был взорван дом Салеха.

Организация Committii to Protest Journalists со ссылкой на корреспондента Reuters в Йемене Мохаммеда Гобари сообщает, что здание телеканала Yemen Today было взято штурмом 2 декабря, вскоре после трансляции выступления Салеха. Хуситы убили не менее троих охранников здания и в настоящее время продолжают удерживать в заложниках не менее 40 журналистов.

“Нападение “Ансар Аллах” на Yemen Today демонстрирует глубокое презрение к свободе слова. CPJ призывает группировку немедленно освободить всех журналистов телеканала. Журналисты, освещающие конфликт в Йемене, как и гуманитарные организации, выполняют критически важную роль. Все стороны конфликта должны обеспечить журналистам возможность свободно и безопасно работать.”, – заявил координатор программы “Комитета защиты журналистов” на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

Как напоминает организация, по крайней мере два журналиста были убиты в этом году в ходе гражданской войны в Йемене, еще двое были задержаны и подверглись насилию со стороны хуситов и саудовской коалиции.

Министр информации Йемена Муаммар Аль-Эрьяни в эксклюзивном выступлении для The Medialine обратил внимание на состояние свободы слова в стране. Он напомнил, что после создания Йеменской республики в 1990 году власти страны прилагали огромные усилия для обеспечения независимости прессы и свободы выражения мнений. К 2013 году в стране выходило 17 ежедневных газет, 155 еженедельных, работали четыре государственных и 15 частных телеканалов, две национальные и пять частных радиостанций. Однако ситуация кардинально изменилась после совершенного в 2014 году государственного переворота, инициированного хуситами. В настоящее время в Йемене действуют два государственных телеканала, контролируемых хуситами, еще два находятся в частной собственности. Вещание ведут только 12 местных радиостанций, все они используются хуситами для ведения пропаганды.

“Это не только проблема медиаинститутов, государственных или частных. Самое страшное, что культура запугивания и угнетения журналистов все больше распространяется в контролируемых хуситами регионах. Йеменских журналистов арестовывают без причины, похищают, пытают и даже убивают. Телефоны прослушиваются, передвижения отслеживаются, а каждая публикация оценивается в соответствии с требованиями хуситов”, – говорит министр.

По его словам, хуситы удерживают в тюрьмах не меньше 18 журналистов. При этом сотрудники СМИ содержатся в бесчеловечных условиях, подвергаются физическим и психологическим пыткам. Судебные процессы с их участием проводятся в закрытом режиме, так что узнать о судьбе журналистов невозможно.

Партия Али Абдалла Салеха в субботу, 2 декабря, призвала йеменцев защитить страну от хуситов, а Салех в обращении к народу Йемена и поддерживающим его военным подтвердил разрыв с недавними союзниками и заявил, что хуситы “заморили народ голодом” ради своих личных амбиций и ограниченного видения, которое, по его словам, для них сформировал Иран.

Лидер движения хуситов “Ансар Аллах” Абдель Малек аль-Хуси назвал “безрассудными и подозрительными” действия лояльных Салеху сил, назвав его самого “предателем”. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу начать борьбу с повстанцами.

Сторонники Салеха пытались отвоевать Сану у хуситов. В уличных боях, охвативших многие районы, сторонники экс-президента сначала значительно потеснили хуситов, выдворив их из ряда стратегических объектов и госучреждений и взяв под контроль большую часть Саны.

Позднее хуситы из движения “Ансар Аллах” заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей, и сообщили о “подавлении предательского заговора, направленного на разжигание в Сане междоусобицы”.

Нестабильная обстановка сохраняется в Йемене после ухода в отставку президента Салеха в 2011 году. В начале того года в стране вспыхнули массовые антиправительственные выступления с требованиями реформ. В течение года было убито более двух тысяч йеменцев. В итоге Салех отказался от власти в обмен на судебный иммунитет. В феврале 2012 года по итогам досрочных выборов власть официально перешла от него к Абду Раббо Мансуру Хади.

Акции протеста хуситов начались в Йемене в середине августа 2014 года. Через месяц они переросли в столкновения с силами безопасности. В январе 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану. Они распустили парламент и вынудили правительство и президента Абда Раббо Мансура Хади подать в отставку. Однако глава государства передумал уходить, переехав в город Аден. Когда повстанцы стали штурмовать город, он бежал из страны. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/05dec2017/yemen.html

NEWSru.com

Метки: В мире, Всеобщий народный конгресс, Йемен