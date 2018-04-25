В Кабмине Литвы – учения ведомств на случай гибридной угрозы во время выборов

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В правительственной канцелярии на этой неделе прошли кабинетные учения, посвященные борьбе с гибридными угрозами во время выборов.

Как сообщило правительство Литвы, в мероприятиях во вторник и в среду приняли участие представители Главной избирательной комиссии, президентской и правительственной канцелярий, министерства обороны, МИД, министерства юстиции, Национального центра кибернетической безопасности, правоохранительных органов, разведки и армии.

Во вторник эксперты из Швеции, Финляндии и Польши делились своими наблюдениями о важности иммунитета общества во время выборов, опытом по предотвращению усилий третьих стран негативно повлиять на ход выборов. На семинаре рассматривался случай парламентских выборов в Швеции в 2018 году.

Компания Microsoft поделилась мыслями о возможном сотрудничестве частного и государственного секторов, имеющимися инструментами в обеспечении безопасности информационных сетей во время выборов.

По информации Кабина, обсуждалась роль отдельных ведомств в мониторинге попыток третьих стран оказать влияние на выборах, была представлена возможная модель реагирования на информационные выпады.

Во второй день семинара главы литовских госведомств приняли участие в кабинетных учениях, на которых имитировалось фиктивное вмешательство иностранного государства в выборы, целью учений было повысить уровень взаимодействия межведомственного взаимодействия в Литве.

Мероприятия организовал Европейский центр борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки.

В этом году в Литве трижды состоятся выборы: в марте пройдут муниципальные выборы и выборы мэров, в мае – президентские выборы и выборы в Европарламент.

Некоторые политики, в том числе глава государства Даля Грибаускайте, опасаются, что Россия может вмешаться в выборы.

Литовская разведка утверждает, что пока не фиксирует явных признаков того, что российская разведка пытается оказывать влияние на выборы, хотя и не исключает вероятность этого.

BNS