В качестве компенсации за земли в Литве жители смогут просить и леса

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Литовский парламент разрешил части населения изменить свое волеизъявление и попросить в качестве компенсации за выкупаемую государству землю в городах лесными участками.

Это граждане смогут сделать до мая этого года. Такое исключение будет действовать лишь для тех жителей, которые после 1 июня 1995 года подали заявления о восстановлении собственности на земли в городах.

Лица, которые не могут получить земли, могут претендовать на лесные участки из лесов, находящихся в Фонде свободных государственных земель, резервированных для восстановления собственности.

В 2014-2015 годах сейм уже разрешал населению получать компенсации за имевшуюся землю в городе не деньгами, а лесом.

BNS