В Каире обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между ЕС и Египтом

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В ходе встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в Каире глава египетского государства заявил, что Европейский союз занимает важное место во внешней политике Египта. Он отметил, что ЕС является первым торговым партнером для Египта, обе стороны связывают крепкие отношения в различных сферах и объединяют общие вызовы.

Как информирует АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Ради. По его словам, Дональд Туск высоко оценил крепкие исторические отношения, связывающие ЕС с Египтом, отметив, что проведение первого арабо-европейского саммита в Египте отражает политический вес страны на международном и региональном уровнях, его важную роль в качестве связующего звена между арабским и европейским миром, а также подчеркивает, что Египет является оазисом безопасности и стабильности в регионе, который в настоящее время переживает серьезные потрясения, политическую и социальную напряженность.

Пресс-секретарь сказал, что в ходе встречи были рассмотрены различные аспекты отношений между Египтом и Европейским союзом — политических, экономических и других. Сторонами было выражено удовлетворение уровнем институционального сотрудничества между двумя сторонами, подчеркивалась важность продолжения совместной координации и развития взаимного диалога для укрепления дружеских отношений в свете общих интересов и вызовов.

На встрече также были затронуты вопросы координации между Египтом и Европейским союзом по ряду важных международных и региональных вопросов, таких как мирный процесс на Ближнем Востоке, ситуация в Ливии, Сирии и Йемене. Б.Ради отметил, что стороны пришли к согласию о важности сохранения каналов консультаций по данным вопросам. Они также сошлись во мнении о необходимости продолжения работы по достижению политического урегулирования этих вопросов, с тем, чтобы сохранить национальные институты стран, переживающих кризисы, их суверенитет и территориальную целостность, что обеспечит восстановление стабильности в регионе.

Бассам Ради добавил, что Дональд Туск высоко оценил усилия Египта по борьбе с нелегальной иммиграцией, благодаря которым нелегальная миграция из Египта с 2016 года прекратилась. Глава Европейского Совета заявил, что Египет в этом отношении является успешной моделью в регионе.

Официальный представитель также сообщил, что на встрече с Д.Туском президент Абдель Фаттах ас-Сиси выразил стремление Египта укреплять совместное сотрудничество с Европейским союзом в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества между Египтом и ЕС в области развития и поддержания мира и безопасности на африканском континенте, особенно в свете председательства Египта в Африканском союзе в этом году. Президент Египта выразил готовность своей страны взаимодействовать с Европейским союзом в реализации проектов развития, направленных на укрепление потенциала африканских стран, особенно тех, которые экспортируют нелегальную миграцию.

Напомним, что сегодня в Египте стартует первый арабо-европейский саммит, в котором принимают участие главы государств и правительств арабских и европейских стран.

В ходе саммита будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в частности, пути решения общих проблем в политической, экономической, инвестиционной, социальной сферах, в области охраны окружающей среды, безопасности и др.