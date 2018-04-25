В каком времени останемся: дискуссии продолжаются

🔊 Воспроизвести

В связи с тем, что Евросоюз отказывается от обязательного сезонного перевода часов, в Литве прошли двухдневные публичные консультации о том, какое время – летнее или зимнее – избрать как постоянное. Результаты этих дискуссий будут использованы для принятия окончательного решения. Кроме того, в настоящее время в Литве проводятся и опросы общественного мнения.

«Опрос общественного мнения, консультации помогут выяснить, какому постоянному времени – летнему или зимнему – страна отдаст предпочтение. Результаты будут использоваться на переговорах с соседними странами и при принятии окончательного решения для избрания сезонного времени», – заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.

Проведенный прошлым летом Еврокомиссией открытый опрос жителей ЕС показал, что 84% респондентов выступают за отказ от сезонных изменений времени.

Между тем эксперты в области здравоохранения и образования согласны с тем, что целесообразно отказаться от практики каждую весну и осень менять время, но пока нет единого мнения о том, какое время года – лето или зиму – следует выбрать как постоянное. Однако некоторые эксперты полагают, что для Литвы было бы более естественным принять зимнее время.

«Исследования показывают, что местное время в Литве ближе к зиме. Это не очень точно, но для нас этот период более традиционный», – сказал новостному агентству BNS психолог Рямигиюс Аушкялис.

По его словам, в случае выбора зимнего времени люди адаптировались бы довольно быстро, поэтому очень раннее утро летом для них не стало бы большой проблемой.

Алмантас Кранаускас, советник отдела укрепления здоровья Министерства здравоохранения, также высказывается за зимнее время, но он аргументирует свою позицию политическими мотивами.

«Я думаю, что Литва, как и вся Европа, должна находиться в одном часовом поясе. Как мы слышали сегодня, европейские жители предпочитают летнее время, жители Литвы – зимнее. В этом случае практически во всей Европе было бы единое время и были бы довольны как жители Литвы, так и Европы», – заявил А. Кранаускас BNS.

Аида Лаукайтене, представитель Центра по профилактике в области здравоохранения, ратует за летнее время, поскольку это способствует увеличению продолжительности пребывания на открытом воздухе, особенно детей.

Позиция населения и органов власти Литвы в вопросе о том, в каком времени лучше остаться – зимнем или летнем, выяснится еще в этом году, говорит министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

«У нас уже в этом году должно быть это мнение, о чем думают жители Литвы, какое время – летнее или зимнее — более приемлемо для нашего государства», – сказал журналистам Р. Масюлис.

По его словам, на фоне дискуссий в Евросоюзе, какое время предпочесть, помимо Литвы, только Финляндия «быстро продвигается вперед в плане принятия решения», так что он выразил сомнения, что окончательное соглашение может быть достигнуто в течение двух лет. Р. Масюлис сказал, что на сегодняшний день четкую позицию о том, что хотела бы остаться в летнем времени, сформулировала Германия.

«Вариант, который предложили австрийцы как председательствующие в ЕС, – закончить с этим вопросом в 2021 году, не знаю, достижим ли, если посмотреть, как медленно продвигаются (вперед в этом вопросе) страны ЕС», – сказал он.

Р. Масюлис называет преобладающее в обществе мнение о предпочтительности летнего времени «эмоциональной привязкой» к более теплому времени года.

Информация «ЛК», BNS