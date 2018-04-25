В каком времени хотят остаться жители Литвы?

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Позиция населения и органов власти Литвы в вопросе о том, в какой времени лучше остаться Литвы — в зимнем или в летнем, выяснится еще в этом году, говорит министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

«В этом году у нас уже должно быть это мнение, что все же думают жители Литвы, какое время — летнее или зимнее более приемлемы для нашего государства», — сказал в понедельник журналистам Р. Масюлис.

По его словам, на фоне дискуссий в Евросоюзе (ЕС), какое время предпочесть, помимо Литвы, только Финляндия «быстро продвигается вперед в плане принятия решения», так что он выразил сомнения, что окончательное соглашение может быть достигнуто в течение двух лет. Р. Масюлис сказал, что на сегодняшний день четкую позицию о том, что хотела бы остаться в летнем времени, сформулировала Германия.

«Вариант, который предложили австрийцы, как председательствующие в ЕС — закончить с этим вопросом в 2021 году, не знаю, достижим ли, если посмотреть, как медленно продвигаются (вперед в этом вопросе — ред.) страны ЕС», — сказал он.

Р. Масюлис называет преобладающее в обществе мнение о предпочтительности летнего времени «эмоциональной привязкой» к более теплому времени года.

Эксперты в области здравоохранения и образования согласны с тем, что целесообразно отказаться от практики каждую весну и осень менять время, но пока нет единого мнения о том, какое время года — лето или зиму — следует выбрать как постоянное.

В понедельник началась двухдневная дискуссия за круглым столом, в которой представители министерств и эксперты обсуждают выбор постоянного времени. Некоторые эксперты говорят, что для Литвы было бы более естественным принять зимнее время.

«Исследования показывают, что местное время в Литве ближе к зиме. Это не очень точно, но для нас этот период более традиционный», — сказал BNS психолог Рямигиюс Аушкялис.

По его словам, в случае выбора зимнего времени люди адаптировались бы довольно быстро, поэтому очень раннее утро летом для них не стало бы большой проблемой.

Альмантас Кранаускас, советник Отдела укрепления здоровья Министерства здравоохранения, также высказывается за зимнее время, но он основывает свою позицию политическими мотивами.

«Я думаю, что Литва, как и вся Европа, должна находиться в одном часовом поясе. Как мы слышали сегодня, европейские жители предпочитают летнее время, жители Литвы — зимнее время. В этом случае практически во всей Европе было бы единое время, и были бы довольны как жители Литвы, так и Европы», — заявил А.Кранаускас BNS.

Аида Лаукайтене, представитель Центра по профилактике в области здравоохранения, ратует за летнее время, поскольку это способствует увеличить продолжительность пребывания на открытом воздухе, особенно для детей.

Опросы показывают, что подавляющее большинство (84%) жителей ЕС хотели бы отказаться от сезонного перевода часов.

BNS