В Канаде найден крупнейший алмаз Северной Америки

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Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 г) найден на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории, принадлежащем Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group.

Алмаз размером с куриное яйцо является крупнейшим из когда-либо обнаруженных на территории Северной Америки и почти в три раза превосходит по размерам предыдущий камень-рекордсмен в Канаде. Также он больше бриллианта De Beers, ранее считавшегося самым крупным в группе желтых алмазов – 440 каратов на момент обнаружения в 1888 году.

На соседних рудниках Diavik и Ekati добывают алмазы высокого качества, но такие крупные размеры для них не характерны.

По словам гендиректора Dominion Шейн Дергин, найденный алмаз – ювелирного качества, однако практически не дал дополнительных деталей, которые могли бы помочь определить его стоимость.

Алмазы желтого цвета обычно стоят дешевле бесцветных камней идеальной чистоты, однако для камни яркой фантазийной расцветки ценятся дорого.

«Мы можем назвать цвет камня фантазийным желтым, но пока это все, что можно сказать, поскольку он не обработан и был немного поврежден в ходе работ», – заявил Дергин.

Отмечается, что канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории.

Rio Tinto принадлежит 60% рудника Diavik, однако Dominion выкупила алмаз у партнера на внутреннем аукционе. Сейчас компания ищет ювелиров, чтобы разделить и огранить его.

korrespondent.net