В. Касюлявичюс покидает пост лидера Литовского движения медиков

Один из лидеров вновь созданного Литовского движения медков Витаутас Касюлявичюс уходит с этой общественной должности.

Об этом во вторник вечером он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook . В интервью BNS он сказал, что основным мотивом для ухода с посла председателя совета Литовского движения медков является то, что он семейный врач премьера Саулюса Сквярнялиса.

“Это является определенной угрозой репутации и почвой для интерпретаций – поэтому что, будучи семейным врачом премьера, как сообщают журналисты, я могу находиться под влиянием, может оказываться и влияние на премьера. На самом деле, как премьер, так и я должны быть свободы от подобных вещей”, – сказал BNS во вторник В. Касюлявичюс.

С. Сквярнялис во вторник представил журналистам с улыбкой В. Касюлявичюса как своего семейного врача после состоявшейся встречи с представителями движения медиков.

В. Касюлявичюс также является одним из врачей президента Дали Грибаускайте.

В социальной сети Facebook медик написал, что “встретится официально с премьером, без закулисных переговоров, а только при давлении и поддержке общественного мнения в Литве редкое явление. И мы это сделали”.

Одновременно он написал, что когда выяснилось, что он – врач премьера, пришло время выбирать – пациент или дальнейшая политическая карьера.

“Я выбираю Пациента. Ведь когда-то я так себе обещал. Простите меня за это. Весь наш Совет движения, все мои стратеги по пиару, мои друзья сейчас едины и осуждают этот мой шаг. Но каждый из нас сам решает, что правильно в жизни, и что мы должны сказать людям”, – отметил В. Касюлявичюс.

Петиция, инициированная Литовским движением медиков, в которой, кроме прочего содержится требование повышения на 30% зарплат медикам с января 2018 года, подписали более 40 тыс. человек. Во вторник после встречи с премьером В. Касюлявичюс сказал, что “скорее всего движение должно будет пойти на компромисс”. Премьер после этой встречи сказал, что зарплаты медиков могут повыситься на 20% с мая, а если будут возможности, то зарплаты начнут поднимать и раньше.

BNS

Метки: Литва