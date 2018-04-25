В Каталонии полиция застрелила выходца из Алжира, напавшего с ножом на стражей порядка

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Полиция Каталонии утром в понедельник, 20 августа, ликвидировала вооруженного ножом мужчину, который собирался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Об этом региональное отделение полиции Моссос д’Эсквадра сообщает в Twitter .

По данным властей, инцидент произошел примерно в 06:00 по местному времени (07:00 мск) в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Мужчина зашел в отделение полиции «с целью атаковать сотрудников», сообщили в полицейском управлении.

По сведениям газеты La Vanguardia , которую цитирует ТАСС, на участок напал 29-летний выходец из Алжира Адбельюахаб Таиб. Войдя в здание, он прокричал: «Аллаху акбар!». В руке у злоумышленника был нож. Полиция сразу же открыла огонь на поражение.

Начато расследование инцидента. Полиция проводит обыск в доме, где жил подозреваемый.

Как сообщает агентство EFE , мужчина 1989 года рождения проживал в Корнелья-де-Льобрегат и имел вид на жительство в Испании. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Комиссариат Mossos d’Esquadra проинформировал о случившемся другие отделения каталонских правоохранительных органов и остальные службы безопасности Испании, сообщает РИА «Новости» .

«Мы расследуем события этого утра в Корнелье-де-Льобрегат, чтобы установить точные обстоятельства, а также выяснить мотивы», — говорится в сообщении Mossos d’Esquadra в Twitter.

Полиция рассматривает как теракт попытку нападения, сообщил представитель региональных стражей порядка Рафэл Комес. Он отметил, что мужчина собирался убить стражей порядка. «Поэтому мы просим правоохранительные органы страны усилить меры безопасности», — сказал Комес.

NEWSru.com