В Каталонии штурмовали парламент

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Сотни работников медицинской сферы и пожарных пытались штурмовать парламент Каталонии в Барселоне, чтобы требовать лучших условий труда. Об этом сообщает La Vanguardia.

Около тысячи участников акции протеста пытались прорваться в здание через главный вход, но полиция, в конце концов, их оттеснила.

Медицинские работники в белых халатах махали плакатами с надписями «Меньше разговоров, больше ресурсов». Пожарные в коричневой защитной форме и желтых шлемах жгли файеры и сожгли прикреплено к деревянному кресту чучело.

Союз работников первичной медико-санитарной службы объявил о забастовке на следующей неделе, которая продлится с понедельника по пятницу.

Союз пожарных Каталонии призвал выходить на демонстрацию после того, как с властью не удалось достичь согласия по оплате труда и количеству рабочих часов.

korrespondent.net

Фото Парламент Каталонии Автор: 1997 — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1210412