В Каталонии уклонились от ответа на вопрос Мадрида о независимости

Власти Каталонии не дали внятного ответа на вопросправительства Испании, требовавшего от региона подтвердить, провозгласил он независимость или нет.

Глава мятежного региона Карлес Пучдемон направил ответное письмо испанскому премьер-министру Мариано Рахою, в котором написал о необходимости диалога между сторонами в ближайшие два месяца, передает Reuters.

На прошлой неделе глава Каталонии Пучдемон уже предлагал Мадриду обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг региона после прошедшего 1 октября референдума о независимости, в ходе которого большинство каталонцев высказались за отделение от Испании. Власти Испании предложение Пучдемона отвергли. Премьер-министр страны Рахой назвал действия каталонских властей шантажом.

Позднее Пучдемон также призвал каталонский парламент отложить объявление независимости региона. Однако в тот же день – 10 октября – была подписанасоответствующая декларация о независимости, подпись под которой поставил в том числе и глава автономии. Испанский МИД назвал такие действия Пучдемона “уловкой”.

На следующий день правительство Испании собралось на экстренное совещание, в ходе которого было решено направить властям Каталонии официальный запрос с требованием подтверждения: провозгласил регион независимость или нет. Положительный ответ позволяет властям Испании активизировать статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию Каталонии и взять регион под контроль.

Отметим, что за 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу, несмотря на то, что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости – в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.

Стремление к независимости в Каталонии связано с культурными, языковыми и экономическими причинами. Сторонники отделения считают, что Каталония “кормит Испанию”, в частности ее наиболее отсталые регионы – Андалусию, Валенсию, Мурсию, поясняет ТАСС.

При этом зарабатывают каталонцы преимущественно на самих испанцах, отмечают эксперты. По их данным, примерно 80% продукции, производимой Каталонией, реализуется на территории Испании. Поэтому отделение невыгодно Каталонии с экономической точки зрения, считают противники этого шага.

NEWSru.com

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