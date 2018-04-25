В Каунасе автобус съехал со скользкой дороги, шесть пассажиров пострадали

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В пятницу утром на проспекте Короля Миндаугаса в Каунасе автобус съехал со скользкой дороги и врезался в столб, шесть пассажиров получили ранения.

Как сообщили в Каунасской полиции, катастрофа произошла примерно в 7:44.

Получивших травмы пассажиров на месте осмотрели врачи скорой помощи.

Согласно первичным данным, водитель был трезв.

Сотрудники полиции Каунасского уезда предупреждают водителей, что в настоящее время дорожные условия на городских и районных дорогах Каунаса сложные, из-за скользкого дорожного покрытия рекомендуется выбирать безопасную скорость и расстояние между транспортными средствами.

BNS