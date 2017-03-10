В Каунасе экс-президенты примут участие в международном форуме стран Балтийского и Черного морей

В пятницу в Каунасе пройдет международный форум государств регионов Балтийского и Черного морей, на нем будущее Европы обсудят исторические лидеры, бывшие руководители государств Восточной и Центральной Европы.

Тема каунасского форума – “Европа сегодня. Балтийский консенсус (1987–1991 годы): историческое значение и уроки для дня сегодняшнего”, сообщил Университет Витаутаса Великого (УВВ).

Собравшиеся накануне 11 марта исторические лидеры вместе с академической общественностью, представителями политики, искусства, культуры, предпринимательских кругов и общественности призовут восстанавливать историческую память, искать новые формы диалога, создавать новые формы продуктивного, по-соседски ответственного, направленного на поддержание мира общения, которые будут основаны на взаимном уважении и доверии.

Среди участников форума – экс-президент Литвы Валдас Адамкус, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма, бывший президент Польши Лех Валенса, экс-президент Молдавии Петр Лучинский, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

В тот же день в УВВ состоится дискуссия “Диалог университетов: цели, миссия и практика”. После этой дискуссии, в обобщение форума будет принято Каунасское постановление “Диалог доверия и мира” – призыв к гражданскому обществу, политикам, ученым, деятелям культуры, предпринимателям и др. объединить силы.

BNS

Метки: Каунас, Литва, международный форум, Черное море