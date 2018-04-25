В Каунасе начинается «Неделя Сугихары»

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В понедельник в Каунасе начинаются мероприятия «Недели Сугихары» в память о японском дипломате Тиунэ Сугихары и его подвиге — спасении литовских евреев от нацистов.

3–9 сентября в Каунасе будут проходить концерты, симпозиум, показы фильмов, публичные лекции, творческие мастер-классы и другие мероприятия, во время которых можно будет узнать о культуре Востока, дружбе Каунаса и Японии, сообщило самоуправление Каунаса.

Праздник откроется концертом «Импровизационная музыка». На сцене Каунасской государственной филармонии выступят исполнители из Японии и Литвы.

Каунасцы и гости города также смогут посмотреть фильм «Каунас. Знаки Сугихары и Японии» — о связях города с этой страной Восточной Азии и истории их установления. В течение недели будут проходить выставки о Японии. В городе будут проводиться лекции и экскурсии, а еще лучше узнать японскую культуру можно будет во время различных мастер-классов.

В среду в Каунасе состоится международный симпозиум «Дипломаты, спасавшие жизни евреев». На нем выступят с сообщениями гости из Израиля, Японии, США, Польши, Нидерландов, Франции и Германии.

Одним из главных акцентов программы Каунасское самоуправление называет посадку парка сакур, намеченную на субботу на острове Немана. Здесь состоятся и выступления каунасского театра танца Aura, фестиваль японских воздушных змеев, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев.

Японский консул Т. Сугихара в 1939–1940 годах жил в Каунасе и вместе с голландским консулом Яном Звартендейком они выдали тысячи виз евреям, которые спасли не менее 6000 жизней.

BNS