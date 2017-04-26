В Каунасе подорожает парковка

Владельцев автомобилей, которые предпочитают парковать свое транспортное средство в центре Каунаса, ожидает разочарование — вскоре стоимость стоянки увеличится.

По результатам анализа, проведенного предприятием Automobilių stovėjimo aikštelės, заполнение парковочных мест на Лайсвес аллее и Ратушной площади приближается к 90%, сообщило Каунасское городское самоуправление.

Специалисты по организации движения полагают, что нынешние тарифы парковки не обеспечивают основной цели оплаты — регулировать потоки трафика.

«Практика показывает, что ради свободных мест происходят чуть ли не драки. Несколько увеличив тарифы, мы тем самым уменьшим время поиска свободного места, поскольку зачастую для краткой остановки в центре водители вынуждены долго крутить руль, чтобы найти место. Кроме того, увеличится ротация автомобилей, и они будут оставляться на более короткое время», — объяснил удорожание парковки руководитель Отдела транспорта и дорожного движения городского самоуправления Паулюс Кярас. Планируется, что с 1 июня тарифы на стоянку в красной зоне увеличатся от 0,9 до 1,2 евро, а в желтых и оранжевых — с 1,20 до 2 евро.

По словам Кяраса, те водители, которые располагают свободным временем и хотят сэкономить, всегда будут иметь альтернативную возможность оставить автомобиль на бесплатной парковке немного дальше Лайсвес аллеи — на проспекте Короля Миндаугаса, парковке ТЦ «Актополис», подходах к арене «Жальгирис».

Одновременно с этим предлагается сделать проспект Саванорю зеленой парковочной зоной.

«Результаты опроса показали, что средний показатель занятости парковочных мест на проспекте Саванорю составляет 80%, а местами – 90-95%. Это означает, что водители в поисках доступных мест создают дополнительный трафик, который уменьшает пропускную способность улицы», — пояснил Кярас.

По словам Кяраса, в последнее время также участились жалобы от предпринимателей, офисы которых расположены на проспекте, на то, что их клиенты не могут найти мест, где припарковать машину.

Средства, собранные за парковку, будут направлены непосредственно в бюджет города, который планирует их использовать для улучшения городской инфраструктуры: асфальтирования, оборудования велосипедных дорожек, ремонта улиц, тротуаров и мостов.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Каунас, Парковка, Центр