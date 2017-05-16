В Каунасе проведут тренировку более тысячи военнослужащих батальона связи НАТО

В находящемся в Каунасе егерском батальоне Витаутаса Великого военнослужащие батальона связи НАТО готовятся к военным учениям: в ходе учений “Твердый кобальт” (Steadfast Cobalt) в Каунасе будет тренироваться более тысячи натовских связистов.

По словам заместителя командующего силами НАТО в Европе по связи и кибернетической обороне, генерала-майора Вальтера Хуна, во время этих учений натовские связисты тренируются работать с Силами быстрого реагирования Альянса.

Как сказал генерал, цель учений – подготовка сетей связи для Сил быстрого реагирования НАТО в 2018 году.

“Как поставщик связи, я знаю, как важно предоставить возможность коммуникации операций, чтобы командование в штабе могло заниматься своей работой, общаясь с находящимися в полевых условиях бойцами – и мы работаем, чтобы преодолеть этот вызов”, – сказал В. Хун журналистам во вторник на месте учений.

По его словам, у учений две главные цели: тренировка, тестирование и оценка коммуникаций Сил быстрого реагирования НАТО, вторая цель – улучшение взаимодействия коммуникационных систем.

“Мы отрабатываем соединение (посредством связи) разных единиц за исключительно короткое время. Как я уже упоминал, мы готовимся работать с усиленными Силами быстрого реагирования НАТО, а это силы исключительно высокой готовности, поэтому мы понадобимся, мы должны будем обеспечить связь в исключительно короткое время. К этому мы и готовимся, выполняя различные тесты”, – сказал генерал о задачах учений.

Учения будут проходить с 21 мая по 2 июня. В разное время на учения прибудет около 1,2 тысячи военных, одновременно на учениях будет тренироваться около 1 тысячи человек.

Как сказал BNS

sakė Kauno vicemeras Simonas Kairys, mieste vykstant dar keliems dideliems renginiams, karių apgyvendinimas prisipildžiusiuose miesto viešbučiuose tapo iššūkiu: dalis jų į pratybas vyksta iš Birštono, Vilniaus.

В учениях будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих НАТО из более чем 40 различных подразделений из 25 стран – членов НАТО. В ходе учений будет дана оценка способности единиц связи НАТО обеспечивать обмен информацией и поддержание связи между боевыми единицами Сил быстрого реагирования НАТО, командованием компонентами во всем мире.

Сейчас военные в батальоне Витаутаса Великого установили палатки со своим оборудованием: оборудованием связи, подачи Интернета, – предназначенным для передачи секретной информации. На территории учений обеспечено электроснабжение в полтора мегаватта, необходимое для оборудования союзников. Лагерь каждой страны отгорожен от общего прохода колючим забором, вход строго ограничен.

“Твердый кобальт” – ежегодные учения, которые проходят в разных странах. В прошлом году учения проходили в Румынии. В Каунасе они организуются второй раз.

BNS

Метки: батальон, Литва, НАТО