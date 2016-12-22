В среду вечером в Каунасе был найден труп борца бусидо Рямигиюса Моркявичюса с огнестрельными ранами.
Как сообщила полиция, в 20.20 поступило сообщение, что на проспекте Балту возле многоквартирного дома найден труп мужчины с огнестрельной раной.
“В теле обнаружена не одна огнестрельная рана, более подробной информации предоставить сейчас не могу. Начато досудебное расследование по факту убийства”, – сказал BNS глава Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас.
34-летний Р. Моркявичюс – хорошо известный бывший многократный победитель боев по тайскому боксу и бусидо.
В 2005 году Р. Моркявичюс стал победителем турнира ZST Grand Prix по бусидо в весовой категории до 65 кг.
Спортсмен ранее был судим за избиение девушки, нарушение общественного порядка.
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