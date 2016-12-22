В Каунасе убит борец бусидо Р. Моркявичюс

В среду вечером в Каунасе был найден труп борца бусидо Рямигиюса Моркявичюса с огнестрельными ранами.

Как сообщила полиция, в 20.20 поступило сообщение, что на проспекте Балту возле многоквартирного дома найден труп мужчины с огнестрельной раной.

“В теле обнаружена не одна огнестрельная рана, более подробной информации предоставить сейчас не могу. Начато досудебное расследование по факту убийства”, – сказал BNS глава Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас.

34-летний Р. Моркявичюс – хорошо известный бывший многократный победитель боев по тайскому боксу и бусидо.

В 2005 году Р. Моркявичюс стал победителем турнира ZST Grand Prix по бусидо в весовой категории до 65 кг.

Спортсмен ранее был судим за избиение девушки, нарушение общественного порядка.

BNS

Метки: Каунас, Литва, Рямигиюс Моркявичюс