В Каунасе зарегистрирован случай заболевания корью

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На минувшей неделе во втором по величине литовском городе Каунасе был зарегистрирован первый в этом году случай заболевания корью, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.

Этим инфекционным заболеванием заболела женщина 44 лет. В предыдущий раз случай кори регистрировался в Каунасском округе в декабре прошлого года, выясняется, не связаны ли эти два случая.

Других больных корью в Каунасском округе в прошлом году не фиксировалось.

По предварительным данным, в прошлом году в Литве было зарегистрировано около 30 случаев этого заболевания, когда был выявлен очаг вспышки кори в Висагинасе.

В Европе за последние 12 месяцев зарегистрировано более 12 тыс. случаев заболевания корью, из них 35 были со смертельным исходом. Большинство заболевших были во Франции, Греции и Италии.

BNS