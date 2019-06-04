В Каунасской клинике начинают оперировать с использованием гамма-ножа

🔊 Воспроизвести

В Каунасской клинике начнут делать операции с использованием гамма-ножа. Этот метод лечения позволяет делать операции на мозге без трепанации черепа.

«Уже есть и очередь пациентов, ожидающих операций с использованием гамма-ножа, и мы надеемся, что у нас в Литве наконец будет уникальная возможность лечить пациентов без трепанации черепа», — сказал на пресс-конференции гендиректор Каунасской клиники Реналдас Юркявичюс.

Глава Нейрохирургического отделения клиники Аримантас Тамашаускас подчеркнул, что этот аппарат позволит помогать пациентам, которым не было возможности помочь раньше.

«Начнет действовать уникальный, совершивший переворот аппарат, он будет помогать вылечивать людей, которые до этого времени не получали такой качественной помощи», — сказал А. Тамашаускас.

Гамма-нож — метод радиохирургического лечения патологий головного мозга, в том числе некоторых психиатрических заболеваний, некоторых форм эпилепсии и др.

Первая операция запланирована через неделю. Сейчас в очереди на операции с использованием гамма-ножа ожидает 36 пациентов.

Гамма-нож в Каунасской клинике — первый в странах Балтии.

В Литве стоимость одной операции будет составлять несколько тысяч евро. Пациентам это будут компенсировать больничные кассы.

BNS