В Каунасском аэропорту ожидаются миллионные инвестиции

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Второй по величине международный аэропорт Литвы — Каунасский — планирует расширить бизнес по ремонту самолетов. В ближайшее время планируется привлечь около 25 млн евро инвестиций и создать более 400 рабочих мест для профессионалов с высокой квалификацией и оплатой.

Управляющая тремя аэропортами Литвы госкомпания Lietuvos oro uostai сообщила, что в Каунас планируется привлечь компании технического надзора за самолетами, их покраски и ремонту.

«Это развитие технического обслуживания самолетов, мы пытаемся привлечь девелоперов, которые бы построили ангары и создали ремонтную базу. (…) Мы придерживаемся концепции о том, что Каунас мог бы быть аэропортом техобслуживания и авиационных грузов, поэтому и продолжаем эту линию», – сказал BNS глава Lietuvos oro uostai Марюс Гялжинис.

Проект будет реализован в два этапа, земля будет арендована инвесторам, которые построят в целом 8 ангаров. По словам М. Гялжиниса, сейчас идут переговоры с потенциальными девелоперами.

По его словам, многие компании хотят обосноваться в Каунасе, основная их часть — это действующие в Европе компании. М. Гялжинис надеется, что базы начнут работать в 2021-2022 годах.

Сейчас в Литве действуют несколько баз авиационного ремонта и технадзора: в Вильнюсе – работает FL technics, являющаяся дочерней компанией группы Avia Solutions Group, а в Каунасе – ремонтная база ирландской авиакомпании Ryanair и ангар FL technics.

BNS