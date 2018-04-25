В каунасском музее выставлен найденный на аллее Лайсвес клад

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В пятницу в Национальном художественном музее им. М. К. Чюрлёниса в Каунасе выставлен для ознакомления общественности клад, найденный в прошлом году на каунасской аллее Лайсвес.

По словам музейщиков, несмотря на то, что по своему финансовому выражению клад не особенно впечатляет, однако его историческая ценность — огромна.

«Клад не слишком ценен в денежном выражении (…) Но мы сегодня говорим о кладе, который не золотом сверкает, а исторически важен для нас», — сказала заместитель директора музея Дайна Камараускене, представляя музейную экспозицию.

749 серебряных монет XVI века — самый большой клад, найденный в Каунасе на сегодняшний день.

Сейчас стоимость находки составляет 40,6 тыс. евро.

Предположительно, владелец монет мог спрятать их примерно в 1567 году, когда в Каунасе свирепствовала чума и произошел сильный пожар. Не исключено, что владелец клада закопал деньги перед бегством из города в надежде воспользоваться ими позже.

По словам музейных работников, некоторые из найденных монет — особенно редкие: они чеканились не более, чем в течение одного года. В кладе есть и другие монеты, которых раньше в коллекции музея не было.

«Здесь есть и редкие монеты, которых не находили в Литве, отчеканенных на германской земле», — сказала сотрудница музея.

На аллее Лайсвес была найдена двухгрошовая монета, отчеканенная при Сигизмунде Августе в 1565 году. Такие монеты в Литве обнаружены только в двух кладах, но ни одна из них в литовские музеи не попала.

Осмотреть экспозицию можно с субботы.

BNS