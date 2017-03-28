В Каунасском районе Литвы убита семья

В деревне Гайженай Каунасского района Литвы в понедельник вечером обнаружили трупы четырёх человек с огнестрельными ранениями, один пожилой член семьи был ранен. Подозреваемого в жутком преступлении 27-летнего сына одного из убитых всю ночь разыскивали многочисленные полицейские силы.

Предполагается, что это он убил свою мать, тётю, бабушку и брата отца. Его прадедушка, получивший стреляную рану ноги, остался жив. По мнению экспертов, убийство было совершено не в понедельник, а раньше.

Департамент полиции сообщает, что потенциальный подозреваемый работал охранником. После осмотра дома, в котором произошла трагедия, выяснилось, что из одного сейфа исчезло законно хранившееся в доме оружие, другой сейф был заперт, и оружие в нём осталось нетронутым.

По данным полиции, в 17.45 были обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранами: мужчины 1967 г. р., его жены (1968 г.), мамы (1942 г.) и брата (1979 г.) , а также раненый в ногу прадед. Последний в состоянии шока был госпитализирован.

BNS

Метки: Литва, Убийство