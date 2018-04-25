В Казахстане отмечают день Первого Президента

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В Казахстане в конце 80-х годов 20 века, как и в других постсоветских странах, наблюдался сложный кризис в условиях советского громоздкого государственного аппарата и плановой экономики. После окончательного развала СССР для этой республики потребовались новые прорывные решения, способные преодолеть экономический упадок и политический хаос. Единственным правильным и спасительным на тот момент шагом стал выбор президентской формы правления.

1 декабря 1991-го года считается одной из самых важных дат в истории становления обновленного и независимого Казахстана, поскольку в этот день в республике впервые прошли всенародные выборы президента. По их результатам Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей. Через 10 дней Президент подписал Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил ее Независимость.

С 2012-го года в Казахстане официально отмечают День Первого Президента. Это дань уважения и памяти событию, ставшему одним из самых значимых в новой истории государства. Получив практически полное доверие своего народа, Нурсултан Назарбаев положил начало долгому, тернистому, но в итоге успешному развитию независимого Казахстана, население которого сделало ответственный и решающий выбор в пользу сильной и процветающей страны во главе с президентом.

Благодаря единому руководству в Казахстане в условиях нестабильности удалось построить совершенно новую систему рыночной экономики с учетом реалий того времени. Был создан кабинет министров, а тогдашний Верховный совет преобразовали в современный двухпалатный парламент. Потом появилась Ассамблея народа Казахстана, и многие другие важные для республики структуры. Страна перешла к новой системе управления, которая и по сегодняшний день остается эффективной и востребованной.

Но чтобы все это стало возможным, понадобились кардинальные преобразования. В частности, сам переход к президентской форме правления. Чтобы понять значимость и судьбоносность этого шага, необходимо в полной мере представить себе те условия, в которых оказался Казахстан в период агонии СССР.

В начале 90-х, когда после неудавшейся перестройки М.Горбачева в Казахстане, обнищавшем в один момент до беспрецедентных масштабов, дефицитным было абсолютно все. Люди стояли в многокилометровых очередях за хлебом, молоком, сахаром и маслом. Люди пользовались продуктовыми карточками и жили месяцами без электричества, мечтая о самом элементарном.

Самое страшное заключалось в том, что люди не знали, чего ждать дальше и есть ли перспективы. Очевидцы тех событий ясно понимали, что власть коммунистов подходит к концу, и в обществе витала мысль – корабль остался без рулевого и может окончательно затонуть. Нужен был человек, сильная личность, которая могла бы удержать его на плаву, руководя совсем по-другому. Но такого человека в масштабе всей страны не было, и СССР все же развалился, оставив все бывшие республики наедине со своими проблемами.

В марте 1990 года был учрежден пост Президента СССР – им стал Михаил Горбачев, породивший эпоху перестройки. В апреле того же года такая должность появилась и в Казахстане – на старый пост в новом президентском статусе был избран Нурсултан Назарбаев. Причем, на начальном этапе, еще в условиях доживающего свои последние дни тоталитаризма и беспрекословной власти Москвы, власть новоиспеченного президента была довольно ограниченной и фактически формальной.

И здесь Нурсултан Назарбаев делает тот самый исторический и единственно верный шаг. Будучи действующим главой государства, избранным на президентский пост еще в апреле 1990-го года Верховным Советом, вопреки всему, чтобы укрепить институт президентства и, тем самым, спасти страну от большей разрухи и большего распада, он осознанно идет на всенародные выборы. По сути, имея впереди еще четыре года полномочий, — можно было бы спокойно работать дальше и не рисковать, — Назарбаев тем не менее рассчитывает на собственное переизбрание и выходит на альтернативные выборы перед всем народом. Именно поэтому праздник Дня Первого Президента отмечается ежегодно 1 декабря в Казахстане, потому что с этого дня глава государства получил высшую легитимность, будучи избранным всем народом, а не депутатами.

Процесс формирования института президентства в Казахстане длился годами. Юридическое оформление произошло с принятием Конституции 1995-го года, а политической реальностью президентская форма правления стала после самороспуска Верховного совета в конце 93-го. В этот момент власть народных депутатов, избранных еще в советскую эпоху, закончилась.

По сути, будучи первым всенародно избранным президентом страны, Нурсултан Назарбаев, в дальнейшем получивший и заслуженный статус лидера нации, сделал главное – воссоздал государство независимую Республику Казахстан. Благодаря его усилиям и целеустремленности создана стабильная национальная экономика и, в целом, сформировано суверенное государство, признанное во всем мире. Всего этого удалось достичь благодаря решительности действующего президента Казахстана, получившего и имеющего до сих пор полную поддержку и доверие своего многонационального народа.

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