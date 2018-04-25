В Казахстане предложили переименовать еще три города

🔊 Воспроизвести

Заместитель председателя казахстанской демократической партии Ак Жол Казбек Иса предложил сменить названия еще у трех городов Казахстана. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает Tengrinews.kz.

Свое мнение политик высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050 в поддержку переименования столицы. Он отметил, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

«Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана», — сказал Иса.

Напомним, Астану переименовали в Нур-Султан после досрочной отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Идею назвать столицу в его честь высказал новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. Гражданам Казахстана разрешили не менять документы после переименования Астаны.

korrespondent.net