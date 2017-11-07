В Киеве вандалы залили цементом “Вечный огонь”

В Киеве совершено нападение на мемориал “Вечный огонь”, расположенный в парке Вечной Славы в центре украинской столицы. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября, сообщает украинский телеканал “Эспрессо ТВ”.

По его данным, о случившемся в полицию сообщил утром прохожий. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь залили цементом. Его принесли к мемориалу в ведрах, которые были брошены тут же. Всего у мемориала обнаружили восемь ведер.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба. Заместитель председателя КГГА Алексей Резников выразил надежду, что полицейские установят личности злоумышленников и они будут наказаны.

“Подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят тех, кто это сделал. И все городские службы, которые будут нужны, поспособствуют этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников”, – приводит слова чиновника украинское агентство УНИАН.

“Вечный огонь” находится у подножия обелиска высотой 27 метров. Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата открыли в ноябре 1957 года.

Это уже не первый случай вандализма по отношению к данному мемориалу. В апреле неизвестные похитили четыре бронзовые детали “Вечного огня”, сообщал украинский сайт “Обозреватель”. Тогда возбудили уголовное дело по статье “Кража”.

В 2016 году Вечный огонь в Киеве накрыли портретом Владимира Путина. Активисты назвали свою инсталляцию “Гиена Огненная”.

NEWSru.com

Метки: В мире, вечный огонь, УНИАН