В Кишиневе проходит акция сторонников объединения Молдавии и Румынии

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В субботу, 1 сентября, сторонники объединения Молдавии и Румынии собрались на митинг на центральной площади Кишинева, сообщает РИА Новости. В руках у манифестантов – флаги Румынии и Молдавии.

«Единственная цель нашей манифестации – декларация об объединении, принятая действующим парламентом Молдавии. Мы не уйдем, пока не получим ее», — предупредил на своей странице в Facebook один из организаторов митинга, Джеордже Симион.

Спустя некоторое время после начала манифестации ее организаторы заявили, что властями отдано распоряжение заблокировать автобусы с участниками акции на подъезде к Кишиневу. В знак протеста против нарушения их прав участники манифестации, собравшиеся на площади, объявили, что останутся здесь до тех пор, пока автобусы не въедут в Кишинев.

Организатором мероприятия выступил «Альянс за столетие». В него вошли кишиневская организация «Блок национального единства», движение «Actiunea-2012», общественная ассоциация «Onoare, Demnitate şi Patrie» и движение «Tinerii Moldovei». Митинг стал итогом «Марша унири» (идея объединения двух государств), стартовавшего 1 июля; его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1300 километров.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией.

NEWSru.com.il