В Китае могут отменить ограничение на число детей на одну семью

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На этой неделе Всекитайское собрание народных представителей приступило к обсуждению проекта поправок к закону о планировании семьи, сообщает The Gurdian со ссылкой на государственные китайские СМИ.

На сегодняшний день число детей на одну китайскую семью ограничено двумя. Пока неясно, будет ли просто увеличено число «разрешенных» детей на одну семью или же ограничение будет снято полностью.

Однако известно, что проект поправок к закону о планировании семьи должен быть завершен к 2020 году.

Напомним, политика ограничения рождаемости была введена в Китае в 1979 году с целью замедления роста населения. В рамках этого закона живущие в городах пары могли иметь только одного ребенка, а в деревнях было разрешено заводить двух детей, если первой рождалась девочка. Нарушители облагались высоким штрафом и могли подвергнуться другим санкциям, включая насильственный аборт. Согласно данным статистики политика контроля над рождаемостью предотвратила появление на свет около 400 миллионов человек.

Примерно в 2013 году китайские власти смягчили законы по ограничению прироста населения, позволив парам, где один из супругов является единственным ребенком, заводить второго ребенка.

В конце 2015 года власти Китая приняли решение смягчить политику ограничения рождаемости и разрешить всем китайским семейным парам заводить двух детей.

Смягчение политики контроля над рождаемостью связана в основном с тем, что на сегодняшний день около 30% населения Китая старше 50 лет. Это привело к тому, что число трудоспособных людей падает, а суммы, которые государство тратит на социальные выплаты, растут.

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