В Китае повышен уровень опасности природных катастроф из-за жары

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Ведомство призывает власти провинций принять необходимые меры предосторожности против возникновения пожаров. Местным жителям настоятельно рекомендовано максимально сократить время пребывания на улице.

Желтый (второй с конца) уровень тревоги объявлен в Китае в связи с аномально жаркой погодой в течение следующей недели. Об этом, как передает ТАСС, сообщило Метеорологическое управление КНР.

По данным ведомства, на протяжении нескольких дней на территории Южного и Центрального Китая столбик термометра в дневное время суток поднимется выше отметки 35 градусов Цельсия.

Как отмечается, сильная жара уже настигла некоторые районы КНР. В воскресенье в части регионов Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) температура достигла 39 градусов.

Ведомство призывает власти провинций принять необходимые меры предосторожности против возникновения пожаров. Местным жителям настоятельно рекомендовано максимально сократить время пребывания на улице.

В конце 2013 года в КНР был принят план экстренного реагирования на природные катастрофы и экологические проблемы. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги: синий, желтый, оранжевый и красный.

Жара в Китае опасна не только сама по себе. Дело еще и в том, что зной меняет структуру загрязнения воздуха в городах страны. Как предупреждают синоптики и экологи, в городах в воздухе резко повышается содержание озона, который вырабатывается при нагревании эмитируемых предприятиями и транспортом окисей серы и углерода.

NEWSru.com