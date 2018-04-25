В Китае родились «генетически отредактированные» дети

🔊 Воспроизвести

В Китае ученый генетик Хэ Цзянькуй заявил, что на свет появились дети из отредактированных им эмбрионов. Специалист внес генетические изменения перед процедурой ЭКО. Об этом сообщает Associated Press.

Генетик утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами. По словам Цзянькуя на свет появились близняшки из эмбрионов, которые он «программировал» как устойчивые к ВИЧ.

Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны. А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.

В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет. Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.

Накануне ученые заявили, что люди эволюционируют быстрее, чем раньше. Ранее ученые выяснили, когда исчезнет мужской пол. Y-хромосома, которая определяет развитие половых признаков у мужчин, дегенерирует и пропадает из генома.

korrespondent.net