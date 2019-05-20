В Клайпеде – груз СПГ для Lietuvos energijos tiekimas

В Клайпеду прибыл груз сжиженного природного газа(СПГ), предназначенный компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija.
По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Arctic Aurora вышло из норвежского порта из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor (бывшей Statoil), и пришвартовалось к Клайпедскому терминалу СПГ Independence в понедельник утром.
«Судно пришло. Начались технологические операции», – подтвердила BNS представитель по связям с общественностью оператора терминала — компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.
Судно Arctic Aurora, которое ходит под мальтийским флагом, доставило около 140 тыс. кубометров СПГ.
В пятницу Lietuvos energija подтвердила BNS, что газ предназначается LET.
Последний крупный груз СПГ LET получила в марте – тогда газовоз Arctic Princess доставил 138 тыс. кубометров газа.
Мощностями клайпедского терминала СПГ, кроме LET, также пользуется крупнейший потребитель газа в Литве – завод удобрений Achema.