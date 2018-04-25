В Клайпеде комиссия решит, следует ли В.Титова подвергнуть импичменту

🔊 Воспроизвести

В пятницу в Клайпеде проведёт заседание комиссия по вопросу импичмента представителя Союза русских Литвы, члена горсовета Вячеслава Титова.

Член совета приглашён на это заседание, где предполагается принять принципиальное решение о том, заслуживает ли В.Титов импичмента.

«По-видимому, мы обсудим принципиальные вопросы, характер возможных выводов. (…) Сегодня мы примем такое принципиальное решение», — сказал председатель комиссии вице-мэр Клайпеды Артурас Шульцас.

После принятия решения о характере заключения, оно ещё будет готовиться несколько недель.

После того как комиссия представит выводы, горсовет должен будет принять решение об обращении в Верховный административный суд Литвы с просьбой высказать свое мнение о нарушении присяги членом Совета.

Если этот суд придет к выводу, что член горсовета нарушил присягу, то В.Титов может быть лишён полномочий, если две трети членов совета проголосуют за это.

Политики города решили инициировать процедуру лишения В.Титова полномочий после того как он ложно обвинил Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, командующего партизан, в убийстве невинных гражданских лиц.

Прокуратура начала предварительное расследование заявлений В.Титова. Сам политик утверждает, что он, говоря о А.Раманаускасе-Ванагасе, основывался на документах советского суда.

BNS