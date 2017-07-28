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В Клайпеде начинается Праздник моря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 16:00   |   Комментариев: 0

 В пятницу в литовском портовом городе Клайпеда начинается 58-ой Праздник моря.

В течение трех дней праздника традиционно будут проходить концерты, кинопоказы, мероприятия для детей, можно будет приобрести изделия ремесленников и дизайнеров, понаблюдать за парадом исторических судов и посмотреть на суда, участвующие в парусной регате The Tall Ships Races 2017.

В пятницу состоится Большое шествие Праздника моря по улицам города, в воскресенье – спуск на воду венков в память о погибших в море.

Праздник моря проходит под патронажем президента Дали Грибаускайте.

BNS

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