В Клайпеде — нелегальная свалка

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В Клайпеде местные жители раскритиковали муниципалитет за создание нелегальной свалки, сообщает пресс-служба Клайпедского самоуправления.

Администрация Клайпедского муниципалитета заверила, что ни она, ни Клайпедский региональный центр управления отходами не имеют отношения к свалке на улице Лепу.

Огромное количество отходов, которые беспорядочно хранятся на открытом воздухе, находится на территории частной компании. Вполне вероятно, что отходы принадлежат компании Ekonovus. Эта компания запросила разрешение весной 2018 года на хранение большего количества отходов на улице Лепу, 85. Однако администрация муниципалитета Клайпеды не одобрила такой запрос.

Земля, на которой хранятся отходы, является государственной. Предприниматели работают на ней по договору аренды. В соответствии с действующим законодательством Клайпедская администрация не может контролировать деятельность юридических лиц. Как проинформировала Клайпедская мэрия, выполняет ли Ekonovus надлежащую деятельность и не нарушает ли законодательство, проверяет Департамент охраны окружающей среды Клайпедской городской экологической инспекции, подчиненной Министерству окружающей среды Литвы.

Информация «ЛК», BNS