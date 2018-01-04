В Клайпеде – обновленный аквариум

В последний месяц 2017 года Литовский морской музей порадовал клайпедчан и гостей портового города обновленным аквариумом, реконструкция которого стоимостью 15 млн евро длилась пять лет.

Открытие новой экспозиции аквариума стало потрясающим зрелищным праздником для примерно тысячи первых посетителей. Министр культуры Лиана Руоките-Джонсcон, вместе с директором Литовского морского музея Ольгой Жалене развязавшая на входе символический морской узел, сказала, что объект такого уровня составит гордость Литве в мировом масштабе.

Команда Клайпедского музыкального театра вместе с другими творческими силами города подготовила для открытия аквариума специальную программу «Фантом форта» на музыку А. Верди «Фантом оперы». Она отсылает к истории – основанный в 1979 году музей расположился в форте Нярис, построенном в 1865 году. Кульминацией праздничной программы стало представление «летающих танцоров» Аурелиюса Лишкаускаса и Инги Брайзкаловайте и воздушных акробатов.

Время от продумывания архитектурной концепции до завершения реконструкции аквариума заняло 10 лет. В создании экспозиции участвовали известные британские компании KAY ELLIOTT Architects и Ocean edutaiment projects, в проекте реконструкции – «Вильняус архитектурос студия». Реконструкцию выполняла клайпедская компания «Памаре рестаураторюс», дизайнерский проект визуализации информации – вильнюсская «Экспобалта».

«Изюминкой» проекта явился подводный 25-метровый туннель, расположенный под центральным бассейном, откуда посетители могут наблюдать за его обитателями, в том числе за скатами, за привезенными с Волги 15 лет назад осетрами длиной свыше 2 метров. В 24 аквариумах, большинство из которых имеет вместимость 50 тонн, резвятся рыбы самых разных видов: в трех из них – литовские уклейки, окуни, щуки, налимы, треска, в остальных – рыбы Балтийского и Северного морей, экзотические рыбки тропических морей, морские звезды. В центральном бассейне вместимостью 750 кубометров и глубиной 3 метра сформирован натуральный рельеф морского дна.

«Очень редко кто может похвастаться такими уникальными экосистемами с проточной водой, с водой Балтийского и Северного, тропических морей, какие оборудованы в нашем музее-аквариуме. Мы использовали самые современные технологии, позволяющие оградить обитателей аквариума, а их у нас более 100 видов, от болезней», – сказал заведующий отделом аквариума и морской природы Саулюс Каралюс, работающий в Литовском морском музее со дня его основания – 38 лет.

Строительные работы длились 5 лет, из которых только 3,5 года аквариум был закрыт для посетителей. Строителям не раз приходилось покидать объект из-за опасных находок – саперы вывезли в общей сложности 400 снарядов, лежавших в земле со времен войны.

За 11 месяцев Литовский морской музей посетили 350 тысяч человек. В иные летние дни, особенно когда в Клайпеду заходят большие лайнеры с морскими туристами, число посетителей достигает 10 тысяч человек.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Литовский морской музей, реконструкция