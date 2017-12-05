В Клайпеде открылся обновленный Морской музей

В воскресенье в литовской Клайпеде открылся обновленный Морской музей Литвы.

После реновации посетители музея смогут увидеть 24 обновленных аквариума, а также новый элемент – 25-метровый акриловый туннель, находясь в котором можно наблюдать за проплывающими над тобой рыбами.

В обновленном музее посетителей также ждет путешествие по рекам Литвы, по Балтийскому и Северному морям до Атлантического океана и тропиков.

Экспозиция будет постепенно пополнятся. На втором этаже музея оборудован аквариум цилиндрической формы, в нем будут жить ушастые медузы.

Морской музей был основан в 1979 году.

BNS

Метки: Литва, морской музей