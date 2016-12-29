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В Клайпеде таможенники обнаружили свыше 3 млн пачек контрабандных сигарет

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На прошлой неделе сотрудники Криминальной службы Таможенного департамента (КСТ) на расположенных в Клайпедской свободной экономической зоне складах обнаружили свыше 3 млн пачек различных сигарет. Это самое большое количество задержанных в этом году контрабандных сигарет, сообщает КСТ.

Стоимость контрабанды ещё уточняется, но она составляет не менее 7-8 млн евро. По прикидкам криминалистов, для перевозки такого количества табачных изделий потребуется не менее 5 фур.

Предполагается, что все сигареты ввезены в ЕС контрабандой и должны были “осесть” на рынках стран Сообщества.

По утверждению правоохранительных органов, это будет сильным ударом по международным организованным преступным группировкам, которые, прикрываясь зарегистрированными за рубежом оффшорными предприятиями, фальсифицируя документы, контрабандой ввозят на территорию ЕС огромные количества табачных изделий.

Задержанные в Клайпеде сигареты привезены из различных государств, часть их – NZ Black, NZ Gold и TS – изготовлены в Белоруссии. Другая часть – Regina Red, Regina Blue, Vali, Oris, Golden Gery и Camri – румынского. Немало сигарет (Mond Super Slim) прибыло из Объединённых Арабских Эмиратов или Китая (Ashima).

Теперь в сотрудничестве с сотрудниками зарубежных правоохранительных структур ведётся установление входящих в преступную группировку лиц. По имеющимся данным, это преимущественно граждане Молдавии и Украины.

Как утверждает КСТ, следствие будет продолжено, а организаторы контрабанды будут привлечены к ответственности.

BNS

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