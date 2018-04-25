В Клайпедский порт зайдет самое длинное судно в истории порта

В Клайпедский порт в среду зайдет крупнейшее в истории порта судно — MSC Ingy длиной 400 метров. Контейнеровоз придет из польского порт Гданьск.
«Оно идет из Гданьска, разгрузится, загрузится и продолжит плавание (…) Это самое большое судно, которое может ходить в Балтийском море», — сказала BNS во вторник представитель дирекции Клайпедского порта Довиле Рингис.
MSC Ingy больше заходившего в июле в Клайпедский порт судна MSC Topaz длиной 366 метров или заходившего в июне судна MSC Francesca длиной 363 метра.
По словам Д. Рингис, в последнее время Клайпедский порт принимает все более крупные суда — благодаря улучшающимся инфраструктуре и налоговым условиям.
Правительство Литвы в начале ноября одобрило предложение Министерства транспорта снизить портовые сборы для крупных контейнеровозов.
Von Alf van Beem — Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link