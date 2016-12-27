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В Клайпедском морпорту из-за шквального ветра ограничено судовождение

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В Клайпедском морском порту из-за сильного шквального ветра с вечера понедельника ограничено судовождение.

“Судовождение ограничено, так как ветер очень сильный. Движение ограничено со 21 часа вчерашнего дня (понедельника – BNS). Этой ночью в 4 часа порывы ветра достигала 28 метров в секунду, волны – выше 5 метров”, – сказал BNS капитан порта Адомас Алякна.

В настоящее время, по его словам, захода в порт ожидают 6 судов – два из-за погодных условий, остальные ждут, когда освободятся причалы.

По словам капитана порта, в настоящее время сила ветра в Клайпеде достигает 17-22 м/сек. До середины дня вторника ветер, по имеющимся прогнозам, не стихнет, поэтому судовождение по-прежнему будет ограниченным.

BNS

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