В Клайпедском порте возобновляется судоходство

После того, как утих сильный ветер, в Клайпедском порте во вторник возобновляется судоходство.

“С восьми часов утра частично возобновляется судоходство, и сейчас четыре небольших судна уже выводятся из порта”, – сказала BNS представитель порта Нийоле Дварёнайте-Милькинтене.

Во вторник утром на выходе из порта ожидали 10 судов, а на входе – 13, однако часть их просто ждет, пока освободятся причалы порты. Сила ветра достигает 6-7 метров в секунду, в порывах – примерно 20 метров в секунду.

Судоходство в порту из-за сильного ветра было ограничено в воскресенье после обеда. В ночь с воскресенья на понедельник на побережье сила ветра достигала 25 метров в секунду.

BNS

Метки: Клайпедский порт, Литва