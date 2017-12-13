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В Клайпедском порту отменены ограничения судоходства

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Ограничения судоходства, объявленные в Клайпедском морском порту с вечера вторника, сняты. По словам представителя порта, из-за ограничений в порт не могли войти или выйти из него два судна.

“Во вторник с 19.30 судоходства было ограничено, скорость ветра достигала 25 метров в секунду, высота волн была около 4 метров. С этого утра, 8.30 ограничений судоходства нет. Сейчас (в порт) заводят два судна и выйдет еще одно судно”, – сказала BNS представитель Клайпедского порта Довиле Рингис.

По ее словам, сейчас скорость ветра в порту достигает 7 метров в секунду, а в районе обеда она может увеличиться до 18 метров в секунду, тогда снова будет приниматься решение, ограничить ли судоходство.

BNS

Метки: 

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