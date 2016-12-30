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В Клайпедскому морпорту – новый рекорд перевалки

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Инвестиции в развитие инфраструктуры и привлечение новых грузов позволили Клайпедскому морпорту добиться в этом году новых рекордов перевалки, на 1 млн тонн превысив прошлогодний рекорд. В этом году в порту уже перевалено 39,5 млн тонн, в 2015-м – 38,5 млн тонн.

“Общая синергия, созданные новые возможности позволяют принимать суда большей вместимости – хотя грузооборот в этом году вырос, а число судов продолжает уменьшаться, что означает, что в порт прибывают суда большей вместимости”, – отметил BNS руководитель порта Арвидас Вайткус.

По его словам, в следующем году в Клайпедскому морпорту ожидаются большие преобразования, которые позволят обслуживать суда даже в плохих погодных условиях.

“Мы ничего сильно не боимся, но оцениваем все возможные риски. Мы видим, как постепенно снижается оборот грузов в соседних портах, а это показатель, что мы не можем опускать руки, мы должны отслеживать этот процесс и справиться с ним”, – резюмировал глава порта.

До 2024 г. Клайпедский порт намеревается инвестировать порядка 407 млн евро.

BNS

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