  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.18 Текущий номер: N41 (1181) 12 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В Клайпеду прибыло второе судно Shell

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 17, 16:00   |   Комментариев: 0

Во вторник в Клайпеду прибыл второй газовоз малого объема Cardissa одной из крупнейших в мире компаний торговли газом – голландской Shell.

Он будет заполнен газом литовской компании торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), однако пока не сообщается, кому предназначен груз. Это уже второй груз газа LDT, проданный компании Shell.

Представитель LDT по связям со СМИ Паулюс Якутявичюс сказал BNS, что не может сообщить, куда судно с газом отправится далее.

Оператор терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta сообщила, что Cardissa прибыла во вторник утром. Это будет 40-ой газовоз, обслуженный на терминале с начала его работы в конце 2014 года.

Cardissa будет заполнена около 6 тыс. кубометров газа с судна-хранилища СПГ Independence.

В середине октября LDT продала Shell 1 тыс. кубометров СПГ, часть груза тогда была предназначена для испытания распредительной станции СПГ компании Klaipedos nafta.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿